إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

الوكيل الاخباري - أحيت إدارة المخيم الإماراتي الأردني مريجيب الفهود/الأزرق اليوم الاثنين ذكرى يوم اللاجئ العالمي، وأقيم بهذه المناسبة معرضا للصور واللوحات الفنية التي رسمها اللاجئون في المخيم, كما تم تخصيص جزء من المعرض للأكسسوارات والأشغال اليدوية التي أعدتها اللاجئات.



واكد قائد فريق الإغاثة الإماراتي بخيت النعيمي استمرارية ووقوف الإمارات والأردن إلى جانب الأشقاء من اللاجئين السوريين ودعمهم في محنتهم حتى انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعتبر مناسبة مهمة على مستوى العالم لحشد التعاطف مع اللاجئين وتفهم محنتهم.

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