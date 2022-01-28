إخلاء أسرة تعرض منزلها لتصدعات بلواء الكورة

الوكيل الإخباري - أخلت لجنة الدفاع المدني اليوم الجمعة، أسرة من منزلها في بلدة كفر عوان بلواء الكورة، إثر تعرضه لتصدعات نتيجة الهطول الغزير للأمطار خلال اليومين الماضيين.

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وقال متصرف اللواء، بكر الكعابنة، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل الأجهزة الأمنية، والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية حفاظاً على سلامة قاطنيه وهم زوج سبعيني وزوجته.

وأضاف، أنه جرى توفير مسكن بديل للأسرة عند أقارب لهم بناءً على رغبتهم، فيما تم تأمينهم بالمستلزمات الضرورية من مواد تموينية وتدفئة، مشيراً إلى أن مديرية التنمية الاجتماعية ستعمل على إجراء دراسة لصيانة المنزل.