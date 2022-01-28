الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمير علي يتحدث عبر الجزيرة عن حياته العسكرية وثقة جلالة الملك به

الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

الأرصاد تتوقع تعرض المملكة لـ٤ منخفضات الشهر المقبل

تراجع أسعار اليورو عالميا لأدنى مستوى منذ حزيران 2020

الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

انخفاض أسعار النفط عالميا

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

الجمعة، 28-01-2022 10:14 م

إخلاء أسرة تعرض منزلها لتصدعات بلواء الكورة

Wall-cracks-A-27-12-ar-1024x640


الوكيل الإخباري - أخلت لجنة الدفاع المدني اليوم الجمعة، أسرة من منزلها في بلدة كفر عوان بلواء الكورة، إثر تعرضه لتصدعات نتيجة الهطول الغزير للأمطار خلال اليومين الماضيين.

اضافة اعلان


وقال متصرف اللواء، بكر الكعابنة، إن إخلاء المنزل جاء إثر الكشف عليه من قبل الأجهزة الأمنية، والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية حفاظاً على سلامة قاطنيه وهم زوج سبعيني وزوجته.

 

وأضاف، أنه جرى توفير مسكن بديل للأسرة عند أقارب لهم بناءً على رغبتهم، فيما تم تأمينهم بالمستلزمات الضرورية من مواد تموينية وتدفئة، مشيراً إلى أن مديرية التنمية الاجتماعية ستعمل على إجراء دراسة لصيانة المنزل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f44840ba6f6

المتحدثة باسم البيت الأبيض توجه نصيحة للناطقين الإعلاميين الأردنيين

original_main_image61f4452d1234c

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الشاب المشرقي

1643391313455

تفاؤل بتعافي الغطاء الأخضر للمحميات الطبيعية بعد اكتسائها بالأبيض

1202223133258236155507

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ليوم السبت

_165274__1506image

الضمور يتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل ودار تربية وتأهيل أحداث عمان

Screenshot 2022-01-28 213220

الأمير علي يتحدث عبر الجزيرة عن حياته العسكرية وثقة جلالة الملك به

أخبار متعلقة
272822876_5814060778625760_5743248448672185696_n

لماذا يلغمون كرة الثلج بحجر؟

IMG_2560

الأمن : التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ في 2021

Screenshot_5

أردنيون يقترحون على "الأمانة" السماح لسيارات الإطفاء والإسعاف باستخدام مسرب "الباص السريع"

478d2c56-e923-4a7e-a6e1-22f06aec8114

الأمن العام يعلن عن الصور الفائزة في مسابقة اختر صورة العام 2021

1202219525646221583

الدفاع المدني يتعامل مع 1208 حالة إسعافية

0L5A1393

543 ألف خدمة إسعافية قدمها الدفاع المدني العام الماضي