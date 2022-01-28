إخلاء منزل آيل للسقوط في الضليل وتأمين مسكن لقاطنيه

الوكيل الاخباري - قامت بلدية الضليل بإخلاء منزل آيل للسقوط والتعامل مع تجمع مياه أمطار عند جسر خو باتجاه الهاشمية.

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وقال رئيس لجنة بلدية الضليل منجد القاضي إن كوادر البلدية قامت، مساء الخميس، بإخلاء منزل آيل للسقوط يسكنه مسن وابنته في إحدى المناطق التابعة لها حيث تم تأمين مسكن لقاطنيه تبرعًا من أحد المواطنين.



وأضاف أن البلدية قامت بالتواصل مع مكتب التنمية الاجتماعية لدراسة حالة المواطن وتأمينه مستقبلًا بسكن آمن.



وفي سياق آخر، بين القاضي أن كوادر البلدية تعاملت مع تجمع مياه أمطار عند جسر خو باتجاه الهاشمية.



وأشار إلى التنسيق مع رئيس لجنة بلدية الهاشمية الدكتور صخر المور والذي حضر للموقع ومديرية أشغال الزرقاء؛ للعمل على تصريفها وشفطها باستخدام المعدات اللازمة، حفاظا على الحركة المرورية على الطريق.