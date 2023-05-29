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الإثنين، 29-05-2023 11:13 م

إخلاء 45 شخصا حاصرتهم السيول في البادية الشمالية الشرقية

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الوكيل الاخباري - قال محافظ المفرق، سلمان النجادا، إنه تم العمل على إخلاء 45 شخصا داهمتهم السيول في منطقة الصالحية بلواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال النجادا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، إن كوادر الدفاع المدني، بالتعاون مع قوات البادية الملكية ووزارة التنمية الاجتماعية، قامت بإخلاء المواطنين ممن حاصرتهم السيول إلى أماكن سكنية تابعة لجمعية الإمداد الخيرية في مدينة المفرق.

ودعا النجادا المواطنين في المحافظة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول في ظل الظروف الجوية السائدة.

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