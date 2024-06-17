إخماد حريق أشجار وأعشاب جافة في لواءي الكورة والمزار الشمالي

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر الدفاع المدني وآليات مديريات الدوائر المعنية اليوم الاثنين، حريق أشجار وأعشاب جافة امتد من منطقة زمال في لواء الكورة إلى منطقة عنبة في لواء المزار الشمالي.

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وقال متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مساحة الحريق تجاوزت 320 دونمًا تقريبًا، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لكوادر مديرية الدفاع المدني أخمدت الحريق ومنعت اتساعه وامتداده لمناطق مجاورة بسرعة قياسية وبكفاءة عالية.



ودعا الخلايلة المواطنين، التأكد من صيانة وتنظيف المناطق المحيطة بالمساكن والمباني، وإزالة النفايات والأشجار الميتة التي تشكل خطرًا على السلامة، والتأكد من وجود أجهزة إطفاء الحريق في المنازل والمؤسسات، والتأكد من صلاحيتها واستعدادها للاستخدام في حالات الطوارئ، وتوعية الأفراد والمتنزهين بخطر رمي أعقاب السجائر في الغابات أو ترك النفايات الحارقة في أماكن غير مناسبة وعدم التأكد من إطفائها.



كما أوصى بعدم إشعال النار في المناطق العشبية أو الأماكن ذات النباتات الجافة، وذلك لتجنب انتشار الحرائق بسرعة، والابتعاد عن إشعال الألعاب النارية في المناطق القريبة من الغابات أو الأماكن السكنية، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات.









