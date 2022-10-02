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الأحد، 02-10-2022 09:50 ص

إخماد حريق اطار مركبة شحن خلال مسيرها على طريق المفرق - الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، الملازم1 يزن شطناوي، إن نباهة النشامى وحسهم الأمني العالي أدى إلى إيقاف مركبة شحن (ديانا) على طريق المفرق - الزرقاء، بعد اشتعال اطارها الامامي دون معرفة السائق.

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وبين شطناوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم إخماد الحريق بالسرعة القصوى.

ودعا السائقين إلى ضرورة وجود طفاية حريق داخل المركبات لتفادي انتشار أي حريق قد يحصل في المركبة أثناء المسير بها. 

كما دعا شطناوي لعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911 عند تعطل مركباتهم أو حدوث أي عائق على الطرق لتجنب إحداث معوقات مرورية على الطرق.

 




 

 


 

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