إدارة أمن الجسور : تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن التعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى المبارك و عودة حجاج بيت الله الحرام وكما هو موضح بالجدول ادناه وكالاتي:

اضافة اعلان

* يوم الاحد اول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16/6/2024 إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين والشحن.



* اغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20/6/202024 من الساعه (15:00) ولغاية صباح يوم الأحد الموافق 23/6/2024،باستثناء الحجاج النظاميين المغادرين باتجاه الضفه فقط .



* باقي الأيام غير المذكورة تكون حركة الجسر كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث تكون ساعات عمل الجسر من الساعه (7:30) ولغاية الساعه (18:00).



* ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين بأتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعتين.

"تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير"

للاستفسار يرجى التواصل على :

الادارة:

٠٥٣٥٨١٠٣٠

٠٥٣٥٨١٦١٥





اظهار أخبار متعلقة

