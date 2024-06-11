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الثلاثاء، 11-06-2024 05:57 م

إدارة أمن الجسور : تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الامن


الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن التعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى المبارك و عودة حجاج بيت الله الحرام وكما هو موضح بالجدول ادناه وكالاتي:

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* يوم الاحد اول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 16/6/2024 إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين والشحن.


* اغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20/6/202024 من الساعه (15:00) ولغاية صباح يوم الأحد الموافق 23/6/2024،باستثناء الحجاج النظاميين المغادرين باتجاه الضفه فقط .


* باقي الأيام غير المذكورة تكون حركة الجسر كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث تكون ساعات عمل الجسر من الساعه (7:30) ولغاية الساعه (18:00).


* ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين بأتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعتين.
"تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير"
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥

 


 

 

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