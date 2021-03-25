إدارة الأزمات : ارتفاع بوفيات وإصابات كورونا واجراءات لحماية المواطنين - بيان

الوكيل الاخباري -

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اصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بياناً حول الموقف الوبائي في المملكة حتى تاريخ ٢٥ اذار ٢٠٢١وتاليا التفاصيل :أولاً، استمرار الارتفاع في عدد الاصابات اليومية مقارنة مع عدد السكان، حيث زادت نسبة الاصابات خلال الاسبوعين الأخيرين بقدر بلغ (48.5 %) عن الاسبوعين اللذين سبقوهما، يُشار إلى أن معدل نسبة الايجابية في الفحوصات خلال الاسبوعين الأخيرين قد بلغت الى (18.60%) وهو معدل مرتفع ناجم عن استمرار عدم تقيد البعض بتعليمات واجراءات السلامة العامة وتحديداً في مناطق الاسواق التجارية والمولات ووسائل النقل العام.ثانياً، شهدت المملكة ارتفاعاً في نسبة الوفيات خلال الاسبوعين الأخيرين وبقدر بلغ (104.43 %) عن الاسبوعين اللذين سبقوهما، حيث تشكل الفئة العمرية ٥٥ سنة واكثر الفئة الاكبر في عدد الوفيات وبنسبة ٨٤٪؜ من اجمالي الوفيات، وهو ما يستدعي أخذ اكبر قدر من احتياطات السلامة العامة وتقليل الاختلاط مع هذه الفئة العمرية من قبل ذويهم.ثالثاً، استمرار الارتفاع في حالات الادخال للمستشفى، حيث زادت نسبة الادخال للمستشفى خلال الاسبوعين الأخيرين الماضية بقدر بلغ (41.17 %) عن الاسبوعين اللذين سبقوهما.رابعاً، بلغ عدد المسجلين على منصة مطعوم فيروس كوفيد/19 (787867) شخص، حيث سجل ما مجموعه (23484) شخص على المنصة خلال (24) ساعة الماضية، في حين تلقى ما مجموعه (273921) شخص الجرعة الأولى، في الوقت الذي تلقى ما مجموعه (75921) منهم الجرعة الثانية، فيما تدعو خلية عمليات الازمة جميع المواطنين الى المبادرة بالتسجيل على المنصة لأخذ المطعوم، في ظل استمرار وصول كميات مريحة من اللقاحات، ومواصلة الجهود لتوفير ملايين الجرعات في اقرب فرصة ممكنة.وفي الوقت الذي تدعو فيه خلية الأزمة جميع المواطنين الى اتباع تعليمات السلامة العامة من تباعد جسدي وارتداء الكمامات، فإن مؤسسات الدولة لن تألوا جهداً في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحصين وحماية جميع المواطنين والمقيمين من شر هذا الوباء، راجين المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وقيادته وشعبه من كل سوء.