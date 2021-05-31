الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 04:31 م

إدارة الأزمات تحذر من اعلان مضلل على مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انه قد تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حالة ازدحام شديدة في مركزين من مراكز التطعيم المخصصة، وبعد التحقق ومراجعة البيانات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبين أنه تم تقسيم المواعيد زمنياً على مدار ساعات العمل بشكل دقيق وبما يضمن عدم حدوث ازدحامات أو اكتظاظ من قبل المراجعين، حيث اتضح أن سبب الاكتظاظ وحسب ما وردنا من ضباط ارتباط مركزي التطعيم المذكورين هو عدم التزام بعض المواطنين بموقع وموعد التطعيم المحدد لهم في الرسالة النصية، بالاضافة الى حضور بعض المراجعين دون موعد مسبق، فضلاً عن نشر اعلان مضلل على احدى صفحات التواصل الاجتماعي يدعو فيه المواطنين بالتوجه الى مراكز التطعيم دون موعد مسبق شريطة التسجيل على المنصة، الأمر الذي احدث حالة الازدحام التي ظهرت في مقطع الفيديو.
اضافة اعلان

تدعو عمليات خلية الأزمة جميع المواطنين إلى الالتزام بالموقع والموعد المحدد لهم في الرسالة النصية، وكذلك التحقق من أية معلومات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

 




 

 


 

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