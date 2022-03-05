إدارة الأزمات تحذر من منخفض الاحد



الوكيل الاخباري - نظراً للحالة الجوية المتوقع تأثيرها على المملكة يوم غدٍ الأحد "منخفض خماسيني" يرافقه رياح خماسينية نشطة تثير الغبار وتتسبب بعواصف رملية؛ يدعو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات عند هطول المطر، خاصة على الطرق الخارجية الجنوبية والشرقية ومختلف مناطق المملكة.

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