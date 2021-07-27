إدارة الأزمات تدعو من يعانون الحساسية لتلقي لقاح كورونا في المستشفيات

الوكيل الإخباري - بدء استقبال الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا ولديهـم "حساسية".
ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الثلاثاء، الأشخاص الراغبين بتلقي اللقاح ولديهـم "حساسية"بمراجعة المستشفيات التي تتوفـر فيهـا مطاعيم الجرعـة الأولى ضـد فيـروس كورونا المستجد.
وتاليا أسماء المستشفيات التي تتوزع بعدة محافظات وتوفر جميعها لقاح سينوفارم الصيني:
مستشفى ابو عبيدة
مستشفى الامير راشد العسكري
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي قسم الطوارئ
مستشفى الرمثا الحكومي
مستشفى الامير حسين بن عبدالله
مستشفى السلط القديم
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
مستشفى الاسراء
مستشفى البشير
مستشفى التخصصي
مستشفى الرشيد
مستشفى ماركا التخصصي
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة
مستشفى الكرك الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى جرش الحكومي
مستشفى الاميرة هيا العسكري
مستشفى النديم
مستشفى الملكة رانيا
مستشفى معان الحكومي