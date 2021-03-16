إدارة الأزمات : جميع المطاعيم في الأردن امنة

الوكيل الاخباري -

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أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مأمونية جميع المطاعيم في الأردن، وأنها خاضعة لجميع التراخيص اللازمة ومعتمدة عالميا.وأوضح مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الدكتور أحمد النعيمات في حديث للتلفزيون الأردني الثلاثاء، أن هناك فرق تتابع المواطنين والتغذية الراجعة حال كان للمطاعيم تأثيرات جانبية على صحتهم.وقال النعيمات إن صحة المواطن أولوية، داعيا إياهم للتسجيل في المنصة للحصول على المطعوم حفاظا على صحتهم وأحبائهم.وأكد النعيمات أنه إذا كانت الكورونا خطيرة فإن الشائعة هي الخطر الأكبر، مهيبا بالموطنين استقاء معلوماتهم من المصادر الموثوقة للعبور إلى بر الأمان.وأشار النعيمات إلى ان المواطن واعي ويعلم أن المعلومات التي تصله على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الاتصال التفاعلية غير موثقة وليست صادرة عن جهة ذات اختصاص.