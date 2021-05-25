الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 05:29 م

إدارة الأزمات : زيادة عدد متلقي المطعوم لعودة الحياة الى طبيعتها

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الوكيل الاخباري - تعلن عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه تم تطعيم ما يزيد عن (٦٤) الف شخص في يوم عيد الاستقلال  الثلاثاء الموافق ٢٥ أيار ٢٠٢١، هذا وستسعى عمليات خلية الأزمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى زيادة عدد متلقي المطعوم اليومي بهدف تحصين المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، مما يساهم في مأمونية فتح القطاعات وعودة الحياة إلى نسقها الطبيعي.
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إذ تؤكد الخلية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني وأردنية، والتي نستلهم منها قوة الدولة الأردنية وعِزّتها وكرامتها،  أن يكون هذا اليوم مناسبةَ إنجازٍ وعملْ في ظل جائحةٍ ضربت العالم، وذلك حفاظاً على صحة الوطن والمواطن.

 




 

 


 

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