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الخميس، 01-07-2021 10:36 ص

إدارة الأزمات : ولي العهد تابع تفاصيل خطط مكافحة كورونا

اعال
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد حاتم الزعبي، أن متابعة ودعم سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للحملة الوطنية للتطعيم منذ انطلاقتها ساهم في تحقيق الإنجاز ورفع قدرة التطعيم من 3 آلاف شخص يومياً إلى 111 ألف شخص، وهو العدد الأكبر الذي تحقق يوم أمس الأربعاء.

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وأضاف، في تصريحات صحافية ، أن سموه كان قريباً من خلال الاجتماعات والاتصالات، فضلا عن تأكيده على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج التطعيم.


وأشار ، إنه منذ انطلاق الجهد الوطني للتخطيط والإعداد للحملة الوطنية للتطعيم في تشرين الثاني 2020، حرص سمو ولي العهد على متابعة تفاصيل الخطط الموضوعة كافة لمكافحة كورونا، وتوفير الدعم والتوجيه للجهود التي تُبذل من قبل مختلف الجهات الوطنية لإنجاح هذه الحملة.


وبين الزعبي، إن الهدف الأساسي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يتمثل بتسخير الإمكانيات الوطنية وتوحيد جهود المؤسسات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى الاحترافية في الاستعداد والاستجابة للأزمات الوطنية وبأقل جهد وخسائر ممكنة من خلال تعزيز فرص الإنذار المبكر وتحليل المخاطر والاستعانة بقواعد البيانات الهائلة الموجودة في المركز.

 

ونوّه إلى أهمية معرفة الإمكانيات الموجودة لدى الجهات المعنية كافة ومن ثم تطبيق الخطط الموضوعة، موضحا إلى أن جائحة كورونا أثبتت أهمية دور هذا المركز بالتعامل معها بحرفية.

 

 




 

 


 

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