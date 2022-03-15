الثلاثاء 15-03-2022
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الثلاثاء، 15-03-2022 11:40 ص

إدارة الأزمات يُحذر من الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين خلال المنخفض الجوي، داعياً إلى اتباع أقصى درجات الحيطة . 

وأصدر المركز تعليمات للتعامل مع الحالة الجوية الحالية، شدد فيها على أهمية القيادة بحذر على الطرقات، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. 

كما دعا المركز إلى الإنتباه من خطر تجمد المياه داخل أنابيب المياه، منوهاً إلى أنه يجب لفها بالعوازل الحرارية أو تفريغها من المياه. 

وقال إن على مربي الماشية والدواجن اتخاذ التدابير اللازمة بسبب الأحوال الجوية.

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وتشهد معظم مناطق المملكة، منذ مساء أمس الإثنين، تساقطاً غزيراً للأمطار وانخفاضا كبيرا على درجات الحرارة، ما يشكل الانجماد والصقيع، إلى جانب تساقط الثلوج على المرتفعات العالية. 


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