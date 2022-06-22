إدارة الأزمات ينفذ تمريناً لاختبار مدى جاهزية المعابر الحدودية في التعامل مع الأوبئة

الوكيل الإخباري- نفّذ المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، اليوم الأربعاء، في محافظة العقبة تمرينًا وطنياً لاختبار خطة الاستجابة للطوارئ الصحية في المعابر الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اضافة الى الشركاء الدوليين؛ منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة.



وقال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي إن هذا التمرين يأتي لتعزيز الجاهزية واختبار الخطط التنفيذية المنبثقة عن الخطة الوطنية للتعامل مع الأمراض الوبائية التي أعدها المركز عام 2017 لمواجهة كافة أنواع الأوبئة وأن هذه الخطط تخضع بشكل مستمر للتحديث والتطوير لتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية.



مديرة مشروع تطوير الصحة العامة في المعابر الحدودية الدكتورة منال علي، أشارت الى أن اختبار الخطط والجاهزية يعزز أطر التعاون والعمل المشترك بين جميع القطاعات الحكومية والمنظمات الانسانية ويختبر قدرة المعابر بشكل دوري على مواجهة التحديات الوبائية الطارئة.



بدوره، قال الدكتور اشرف عقل ضابط ارتباط اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة إن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الطبية العاملة على الحدود ورفدها بأحدث وسائل التكنولوجيا وبناء قدرات الموارد البشرية من خلال الشراكة الحقيقية والمثمرة مع المنظمات الدولية، وأضاف أن مخرجات هذا التمرين مهمة للوقوف على أهم الاحتياجات ووضع سلم الأولويات لتطوير المعابر الحدودية بما يجعلها خط الدفاع الأول عن الصحة العامة في مكافحة الأوبئة.

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