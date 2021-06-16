إدارة الأزمات : 2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ما مجموعه 2 مليون شخص تلقوا المطعوم قبل نهاية عمل اليوم الأربعاء.
وأكدت الخلية أن جهودها متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لحماية وتحصين المجتمع من جائحة كورونا.
ودعت المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التسجيل على منصة اللقاح والمسارعة لتلقي المطعوم وحسب الرسائل النصية التي تردهم.
٢ مليون شخص تلقوا المطعوم قبل نهاية عمل اليوم، والجهود متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لحماية وتحصين المجتمع من وباء كوفيد/١٩، راجين من المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل على منصة اللقاح https://t.co/id1hgmnpqQ والمسارعة لتلقي المطعوم وحسب الرسائل النصية التي تردهم pic.twitter.com/sCd35rT2t1— NCSCM (@NCSCMJordan) June 16, 2021