إدارة الأزمات : 2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ما مجموعه 2 مليون شخص تلقوا المطعوم قبل نهاية عمل اليوم الأربعاء.

وأكدت الخلية أن جهودها متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لحماية وتحصين المجتمع من جائحة كورونا.

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ودعت المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التسجيل على منصة اللقاح والمسارعة لتلقي المطعوم وحسب الرسائل النصية التي تردهم.