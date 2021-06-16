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الأربعاء، 16-06-2021 02:20 م

إدارة الأزمات : 2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة

خلية الأزمة


الوكيل الإخباري - أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن ما مجموعه 2 مليون شخص تلقوا المطعوم قبل نهاية عمل اليوم الأربعاء.
وأكدت الخلية أن جهودها متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لحماية وتحصين المجتمع من جائحة كورونا.

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ودعت المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التسجيل على منصة اللقاح والمسارعة لتلقي المطعوم وحسب الرسائل النصية التي تردهم.

 


 




 

 


 

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