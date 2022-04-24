الأحد 24-04-2022
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جامعات تغير من طبيعة دوامها بسبب الأحوال الجوية - اسماء
الامن العام : القاء القبض على ثلاثة اشخاص اختطفوا شخصا واعتدوا عليه
أردنيون يشيدون بشجاعة دركي
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أخبار الشركات
أخبار الشركات
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كورونا
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