إدارة الازمات يحذر من المنخفض الخماسيني

الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات للمواطنين من الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت، محذرا من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية.

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كما حذر من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.



وقال المركز إن تأثير المنخفض الخماسيني يتعمق اليوم السبت، وتسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية احيانا تتجاوز سرعتها الـ 50 كلم/ الساعة.



وينتهي يوم الأحد تأثير المنخفض الخماسيني ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.





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