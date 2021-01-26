إدارة البحث الجنائي للمواطنين : احذروا هذه الطرق المبتكرة للاحتيال

الوكيل الاخباري - قال العقيد نايف الزيود نائب مدير ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام خلال مقابلة عبر التلفزيون الاردني ان بعض الاشخاص يقوم احيانا باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير شرعية لتنفيذ عمليات احتيال على المواطنين ببيع وسرقة المركبات .

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واضاف الزيود انه في الاونة الاخيرة ظهر اسلوب جديد للاحتيال وهو قيام شخص بالاعلان عن رغبته بشراء مركبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مواقع متخصصة لهذه الغاية فيتم التفاوض مع احد المواطنين على الشراء وعند معاينة المركبة يتظاهر المشتري انه يريد تجربة السيارة وعند الركوب بها يلوذ بالفرار .

واضاف العقيد الزيود ان هناك طريقة اخرى للاحتيال تتمثل بقيام احد الاشخاص بعرض مركبته للبيع ضمن مواقع متخصصة عبر الانترنت حيث يتواصل معه الشخص المحتال وياتي معه احد الاشخاص مدعيا انه يمارس مهنة المحاماة لتوثيق عقد الشراء والبيع وبعدها يتم الكشف على ان ذلك الشخص ينتحل صفة المحامي .

وحذر العقيد الزيود المواطنين من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال عبر الانترنت .



