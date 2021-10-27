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الأربعاء، 27-10-2021 09:40 ص

إدارة السير: بدء الحملة الشتوية على المركبات الإثنين المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير ( الدوريات الخارجية)، عن بدء الحملة الشتوية السنوية للتفتيش على المركبات على الطرق، يوم الاثنين المقبل الموافق 1 تشرين الثاني 2021.اضافة اعلان


وأوضح مندوب الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء، أنه في حال تم ضبط اي خلل فني او ملاحظة لعدم جاهزية المركبة سيعطى السائق اشعارا لمدة اسبوع دون حجز الرخصة، وتدرج الملحوظة على نظام الترخيص وفي حال تم تصويب الوضع خلال الفترة المحددة تشطب الملحوظة الكترونيا، واذا لم يراجع السائق تسجل مخالفة بحقه وتدفع عند اعادة الترخيص للمركبة.

وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الإطارات والأضوية والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية والتحقق من وجود "دلايات" في المركبات الثقيلة أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الحملة، للتأكد من جاهزية المركبات للسير على الطريق خلال فصل الشتاء، ما يضمن أقصى درجات السلامة للسائق والمشاة.

 




 

 


 

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