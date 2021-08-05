إدارة السير تدعو إلى استخدام طرق بديلة في عمّان

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير النقيب عبد الهادي الفرجات، إن جميع مداخل العاصمة تشهد حركة نشطة وقوية.

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وأضاف الفرجات، في التقرير المروري، أنّ مجموعات السير تعاملت مع عدة حالات تعطل مركبات في العاصمة، لافتا إلى أنه دوما ما يشهد يوم الخميس ازدحامات مرورية؛ لذا تدعو الإدارة إلى استخدام طرق بديلة لمخارج ومداخل العاصمة بسبب الظروف الجوية الحارة.



وإلى ذلك، وقع حادث مروري بالقرب من دوار عبدون تتعامل معه مجموعات إدارة السير.



وأكدت إدارة الدوريات الخارجية عدم وقوع حوادث مرورية خلال 24 ساعة الماضية على الطرق الخارجية.



وقالت، إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 170 كم بالساعة على الطريق الصحراوي إلى جانب ضبط مركبة تسير بسرعة 174 كم بالساعة على طريق شويعر.

