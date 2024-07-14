الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إدارة السير تسأل: من المتسبب بهذا الحادث؟ - فيديو

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الأحد، 14-07-2024 11:07 م

إدارة السير تسأل: من المتسبب بهذا الحادث؟ - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت إدارة السير المركزية مقطع فيديو لحادث وتساءلت عن السائق المتسبب بالحادث.

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وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من المتسبب بالحادث؟... هل تستطيع الإجابة؟؟؟ إحدى المركبتين ارتكبت مخالفة خطرة كادت أن تودي بحياة إنسان... ما هي هذه المخالفة؟ وأي المركبتين ارتكبتها؟ وما تعليقك عليها؟".

 

وتفاعل النشطاء والمتابعين مع الفيديو معبرين عن أسفهم لوقوع الحوادث وأجابوا عن المتسبب بالحادث والمخالفة الخطرة التي ارتكبها، فيما دعا آخرون إلى تغليظ العقوبات.

 

وتاليا الفيديو:

 

 

 

 




 

 


 

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