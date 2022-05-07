إدارة السير: خطة مرورية شاملة مع انتهاء عطلة العيد

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة السير جاهزيتها للتعامل مع الحركة المرورية النشطة المتوقعة مع انتهاء عطلة العيد واستئناف دوام الموظفين والطلاب يوم غد الأحد.

اضافة اعلان

وقالت إدارة السير، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنها وضعت خطة مرورية شاملة على كافة مداخل العاصمة عمان.

وأضافت أنه سيتم تفقد الطرق والأنفاق والجسور من أي عوائق بالإضافة لتفقد عمل الإشارات الضوئية تجنبا لوقوع أعطال قد تعيق الحركة المرورية.

ودعت إدارة السير إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عوائق قد تقع داخل الأنفاق وعلى الطرق الحيوية على رقم الطوارئ الموحد 911 لتجنب الإعاقات المرورية من خلال التعامل الفوري معها من قبل كوادرها.

ونوهت إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق حفاظا على السلامة العامة.