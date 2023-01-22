إدارة السير: زيادة أجهزة ضبط المخالفات الآلية ورقابة المباحث المرورية

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السير المركزية، فراس الدويري، الأحد، إنه جرى زيادة أجهزة ضبط المخالفات الآلية بالتزامن مع استمرار تطبيق نظام النقاط المرورية ورقابة المباحث المرورية للحد من المخالفات الخطرة.



وأضاف الدويري في مقطع فيديو نشرته مديرية الأمن العام، أنه تم إجراء دراسة عن مواقع الازدحامات المرورية في الأردن، ومعالجة نحو 40 في المئة منها.



وأوضح أن إدارة السير زادت الرقابة المرورية من خلال غرف العمليات المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة.

اضافة اعلان