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الأربعاء، 18-11-2020 10:17 ص

إدارة السير: مهلة لبعض المركبات لتصويب أوضاعها

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الوكيل الإخباري - تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ حملة الشتاء السنوية التي انطلقت بداية الشهر الحالي للتدقيق على الجاهزية الفنية للمركبات والتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات خلال هذا الفصل .
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وأوضح المقدم رائد الفاعوري رئيس قسم الدوريات المرورية في إدارة السير أنه ومنذ بداية الحملة وحتى الان تم فحص 134947 مركبة للتأكد من صلاحيتها منها 36368 مركبة غير صالحة و98579 مركبة صالحة .

وأشار إلى أنه تم إعطاء مهلة لمدة عشرة أيام لأصحاب المركبات التي سجل بحقها بعض الملاحظات ليقوموا  بتصويبها  ومن ثم مراجعة الإدارات المرورية المنتشرة في كافة محافظات المملكة للتأكد من تصويب المخالفة للتسهيل على الأخوة المواطنين لإجراء الفحص الفني للمركبة ، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال العشر أيام سيتم تحرير المخالفة .

ودعا المقدم الفاعوري المواطنين لتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.

 




 

 


 

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