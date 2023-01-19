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الخميس، 19-01-2023 07:57 م

إدارة مكافحة المخدرات تنشر الجهد المبذول في أُسبوع

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، وبتوجيهات مشددة من القيادات الأمنية .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 12/1/2023 ولغاية 18/1/2023 تم التعامل مع 126 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 218 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

ضُبط خلال تلك القضايا 50 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و 400 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 3000 حبة من الحبوب المخدرة و 500  غرام من مادة  الكريستال المخدرة ومجموعة أشتال مزروعة من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الأُسبوع 12 حالة ما بين دخول ومراجع .

وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 68 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافّة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل مَن يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الإمكانيات كافّة.

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