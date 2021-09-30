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الخميس، 30-09-2021 12:24 م

إدارة مهرجان جرش لـ الوكيل : 70 فنانا أردنيا شاركوا بالفعاليات

مهرجان جرش


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكدت إدارة مهرجان جرش أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ في المسارح التي تقام بها الفعاليات.

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وأضافت لـ " الوكيل الإخباري " اليوم الخميس أنه تم الاستعانة بشباب كلنا الأردن للتشديد على تطبيق البروتوكول الصحي وذلك بقرار من مدير المهرجان مازن قعوار.


وقالت إدارة المهرجان إن عدد الفنانين الأردنيين الذين شاركوا في المهرجان لهذا العام ما يقارب 70 فنانا.

 

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