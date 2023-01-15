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الأحد، 15-01-2023 09:29 م

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

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الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص أن المفرق ستشهد صيفا آمنا من ناحية التزويد المائي.

وأضاف بصبوص في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أن المشاريع التي طرحتها إدارة مياه المفرق اخيرا والبالغ عددها 21 مشروعا ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق بكلفة مالية تبلغ 720 ألف دينار من شأنها أن تسهم في تحسين الواقع المائي ضمن مناطق اختصاص الإدارة.

وأوضح أن كل المشاريع سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل منتصف العام الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسين خدمة ضخ المياه للمشتركين بكل سهولة ويسير دون معيقات.

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