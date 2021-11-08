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الإثنين، 08-11-2021 04:58 م

إدارية الأعيان تزور معهد الإدارة العامة وتطلع على سير أعماله

Senates Building (Archives)


الوكيل الإخباري- زارت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، معهد الإدارة العامة؛ للاطلاع على سير أعماله، والتضامن مع رسالته التي يقوم بالعمل عليها.

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وأكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، مازن الساكت، إدراك اللجنة لحجم الجهود المذولة لإنجاح دور المعهد، والذي يشكل موقعا أساسيا في منظومة التدريب.


وأضاف أنه يجب أن يحتوي التدريب على رؤية استراتيجية، وأن يحصل على موازنات كافية، ليقوم بدوره على أكمل وجه، وأن يكون التدريب قاعدة أساسية للنهوض بواقع القطاع العام وكفاءته في إعادة تنظيم مهارات الموارد البشرية فيه.


ولفت الساكت إلى وجود اختلالات في مواقع الوظائف بسبب الحاجة للتدريب في مختلف النواحي بطريقة نوعية ومبتكرة، تستدعي وجود خارطة تدريبية يتبناها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.


وأكد الساكت وجوب الاطلاع بعمق على الواقع الوظيفي، والاختلالات الموجودة فيه والإمكانيات المتوفرة والتطور التقني، وأن يمثل التدريب ممارسة عملية حتى يترك أثرا واقعيا.


وأشار إلى أهمية تقييم الأداء الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد التدريب اللازم، ومراجعة تقارير الأداء للتأكد من درجة استفادة الموظف من التدريب.


وأضاف الساكت أن التحديات الموجودة كبيرة، والجهود المبذولة كبيرة أيضا، ولابد من التضامن مع المعهد للنهوض بدوره ودعم سياسته كمسؤولية مجلس أمة.


ودعا لإصدار تقارير من قبل المعهد لتقييم المتدربين، بحيث يكونوا قادرين على مشاهدة إمكانيات الأشخاص والمواقع التي ممكن أن يستفاد منهم فيها، وتقديمها كتوصيات للمؤسسات التي يتبعون لها.

 

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