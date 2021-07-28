إدانة موظف حكومي وحبس حريته عاماً بتهمة التزوير

الوكيل الإخباري -

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دانت الهيئة المختصة بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بتهمة تزوير إجازات مرضية، وقررت حبس حريته لمدة عام كامل.وأعلنت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها للنطق بالحكم، حيث قام موظف بإحدى الوزارات بتقديم إجازات مرضية ثبت للمحكمة بانها غير صحيحة، وتم تزويرها وتقديمها للوزارة بدل أيام تغيب بها الموظف عن عمله فيها.وعقدت المحكمة عدة جلسات في القضية على مدى الأيام الماضية، واستمعت فيها لشهود النيابة العامة من بينهم طبيب ورد اسمه في القضية.وتواصل الهيئات المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد في المحكمة النظر بعدة قضايا وردت اليها من النيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.