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الخميس، 14-10-2021 04:04 م

إدانة 14 شخصا بتقديم بيانات غير صحيحة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- أدانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 14 شخصا يعملون بشركة خاصة؛ بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على راتب أو تعويض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قرارًا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وقررت الهيئة في جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، رد اعتراض عدد من المدانين في القضية، وتثبيت الحكم الصادر بحقهم وهو تغريمهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم وبمجموع يصل إلى 14 ألف دينار.

وضمنت المحكمة المدانين الأموال كافة التي حصلوا عليها من الضمان الاجتماعي نتيجة ارتكابهم لجريمتهم، حيث تراوحت قيمة المبالغ بين 440 -680 دينارًا.

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