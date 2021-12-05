إدانة 5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط وبراءة 8 - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أدانت محكمة صُلح جزاء عمَّان، الأحد، 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي وقررت حبسهم ثلاث سنوات.



وتضمن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق عبدالرزاق الخشمان بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات وحبسه 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين بقضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى السلط.

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وقضت المحكمة بإدانة مساعد مدير مستشفى السَّلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السَّابق بقضية مستشفى السَّلط بجرم التسبب بالوفاة مكرَّر ١٠ مرَّات وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينار

كما تضمن الحكم إدانة مدير الأجهزة الطَّبية بمستشفى السَّلط الحكومي السَّابق بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 10 مرَّات وحبسه لمدة ٣ سنوات وغرامة مالية تبلغ 3 آلاف دينار و500 دينار.

وحكمت المحكمة بإدانة فني الأوكسجين السَّابق في مستشفى السَّلط الحكومي بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر ١٠ مرَّات بقضية نفاد الأوكسجين من المستشفى وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية تتجاوز ال 3 آلاف دينار و500 دينار

وأكدت محكمة صُلح جزاء عمان ان قرار إدانة المتَّهمين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.



وقدم وكلاء الدفاع في القضية خلال الجلسة الماضية مرافعاتهم النهائية للمحكمة، حيث أنهت بذلك مراحل المحاكمة القضائية للمتهمين، وتتبقى الأحد مرحلة النطق بالحكم والتي ستكون في الجلسة رقم 42.



وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهدا كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.