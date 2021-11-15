إدانة 6 أشخاص بالفساد والإضرار بالدولة بينهم 3 موظفين حكوميين

الوكيل الاخباري- دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان 6 أشخاص بالفساد وإلحاق الضرر بمصالح الدولة، وقررت سجنهم بمدد تراوحت بين شهر واحد إلى 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية وصلت إلى نحو 3 آلاف دينار لثلاثة منهم.

اضافة اعلان



وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الاثنين، في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وتضمن القرار إدانة موظف حكومي سابق وموظفين اثنين آخرين بجرم استثمار الوظيفة والتزوير والتدخل بالتزوير قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.



وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، والسجن 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية بقيمة 3004 دنانير والرسوم.



ودانت المحكمة المتهم الثاني بالقضية نفسها وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 3204 دنانير والرسوم.

ووضعت المحكمة المتهم الثالث في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3204 دنانير.



وجرّمت المحكمة موظفا حكوميا بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات بدون تصريح وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.



ودانت المحكمة موظفا حكوميا ثانيا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بواجباته الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمال الدولة وسجنه لمدة شهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.



كما جرمت المحكمة موظفا حكوميا ثالثا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمصالح الدولة وسجنه لمدة شهر واحد وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.



وبين قرار التجريم أن ثلاثة من المدانين استوردوا خط إنتاج دخان من دولة أجنبية وادخلوه إلى إحدى المدن الأردنية بتواطؤ موظف حكومي سابق وتقصير موظفين اثنين آخرين مقابل منافع لم يتمكن التحقيق من إماطة اللثام عنها.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين جناية استثمار الوظيفة والتزوير المعنوي مكررا مرتين وجناية التدخل بالتزوير مكررا مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم وجناية التدخل باستثمار الوظيفة.