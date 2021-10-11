إدخال 7 أشخاص إلى مستشفيين بعد الاشتباه بتسممهم بالمياه في جرش

الوكيل الاخباري - أوعزت وزارة الصحة، الاثنين، بإغلاق محطة تحلية مياه في محافظة جرش احترازيا عقب تسمم 13 شخصا حسب مراسل "المملكة".



وقال مراسل "المملكة"، نقلا عن مدير صحة جرش، محمد الطحان، إنّ "13 شخصا راجعوا مستشفى جرش الحكومي يعانون من ألم في المعدة وارتفاع درجات الحرارة وقيء وإسهال، أغلبهم من الأطفال".



وشكل الطحان، فريقا طبيا لفحص خزانات مياه في منطقة جبه وأخذ عينات منها، بعد الاشتباه بـ13 حالة تسمم من عائلتين في المنطقة.



مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة علي الزيتاوي، قال لـ "المملكة"، إنّ 7 أشخاص ما زالوا يتلقون العلاج شخصان في مستشفى جرش الحكومي، و5 أشخاص في مستشفى هيا العسكري في محافظة عجلون.



وأضاف الزيتاوي، أن 6 أشخاص غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج.



وأشار، إلى أن جميع الأشخاص عليهم أعراض مشابهة لأعراض التسمم بعد إجراء الفحص السريري لهم في مستشفى جرش، لافتا إلى أن جميع الأشخاص حالتهم العامة جيدة.



ورجح، أن "الحالات التي تعرضوا لها بسبب مياه شرب من إحدى محطات التحلية في المحافظة، حيث إنّ السبب مشترك لجميع الأشخاص الذين راجعوا المستشفى".



وبين الزيتاوي، أن كوادر وزارة الصحة أخذت عينات من محطة تحلية المياه لإجراء الفحص في المختبرات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام".

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