إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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منحت الجامعة الأردنية فرصة للشاب صالح فرصة بتقديم برنامج على إذاعة الجامعة الأردنية ونقل الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وقال مدير وحدة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد واصف لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب صالح ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وله العديد من المتابعين واستطاع خلال فترة وجيزة عمل علاقات مع الجسم الطلابي .



وأضاف أن الشاب صالح تقدم بطلب فرصة للتدريب في دائرة الاعلام في الجامعة وكان لا بد من اعطاءه فرصة أكبر لتحقيق ذاته.



وكان قد حصل "فتى الزرقاء صالح"، على معدل 85.15 في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"واختار دراسة القانون في الجامعة الأردنية.