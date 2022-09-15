إرادات ملكية بالاميرة مريم ولينا بشقوي والخالدي ومساعدة وعماري

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على قرينة صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم الأميرة مريم بلقب (صاحبة السمو الملكي الأميرة) .



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع السيدة لينا منير محي الدين بشقوي الموظفة في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الثانية اعتباراً من تاريخ 1/8/2022.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد عدلي قاسم الخالدي؛ ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية البرازيل الاتحادية سعادة الدكتور معن "محمد صدقي" مساعده؛ ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كولومبيا.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعتماد السيدة شرين رامي بهجت عماري قنصلاً فخرياً لجمهورية الأوروغواي في المملكة الأردنية الهاشمية .

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