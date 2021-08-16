الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه عن مناطق بالمملكة - اسماء

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

تراجع أسعار الذهب عالميا

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

الأغوار الجنوبية: مبادرات تطوعية لتعزيز قدرات الشباب

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء

قرارات جديدة من رئاسة الوزراء

قرار حكومي مرتقب بشأن رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص

جمعية معهد تضامن: 59% من أوائل التوجيهي إناث

إرادات ملكية بالعكروش والخوالدة وخريسات

الإثنين، 16-08-2021 05:33 م

إرادات ملكية بالخطيب والعناني والزعبي والحياصات

ارادة


  الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما يلي:

1 - قبول استقالة معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب من منصبه رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية .

اضافة اعلان


2 - تعيين معالي الدكتور جواد احمد العناني رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب وللمدة المتبقية من عمر المجلس.


3 - قبول استقالة معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية عن فئة ذوي الخبرة والرأي.


4 -  تعيين معالي الدكتور علي عبد الحليم الحياصات في عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وللمدة المتبقة من عمر المجلس وذلك اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۸/۹.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211113171220188868

توقف ضخ المياه عن مناطق بالمملكة - اسماء

مديرية

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

7202128151614945260528

الأغوار الجنوبية: مبادرات تطوعية لتعزيز قدرات الشباب

الرئاسة-715x400

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء

رئاسة

قرارات جديدة من رئاسة الوزراء

أخبار متعلقة
72021270199300101037

جلسة حوارية في معان حول قانوني الانتخاب والأحزاب

ارادة

إرادة ملكية بتعيين عبيدات ومساد والسالم والضمور والمعايطة والحلحولي

w

الأميرة سمية تدعو إلى تعزيز جودة المخرجات العلمية لتحقيق التنمية المستدامة

w

الرفاعي يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

w

الرفاعي يلتقي ممثلين عن أبناء البادية الوسطى

الخصاونة

قرارات صادرة عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة