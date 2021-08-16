إرادات ملكية بالخطيب والعناني والزعبي والحياصات

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما يلي:



1 - قبول استقالة معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب من منصبه رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية .

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2 - تعيين معالي الدكتور جواد احمد العناني رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب وللمدة المتبقية من عمر المجلس.



3 - قبول استقالة معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية عن فئة ذوي الخبرة والرأي.



4 - تعيين معالي الدكتور علي عبد الحليم الحياصات في عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية بدلا من معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وللمدة المتبقة من عمر المجلس وذلك اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۸/۹.