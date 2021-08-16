إرادات ملكية بالعكروش والخوالدة وخريسات

الوكيل الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الأستاذ الدكتور مأمون نديم عواد عكروش من عضوية مجلس امناء الجامعة الهاشمية عن فئة ذوي الخبرة والرأي وذلك اعتبارا من تاريخ 9 / 8 / 2021.اضافة اعلان
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتورة الهام خريسات امينا عاما لوزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية .
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندسة سهام الخوالدة مديرا عاما لمعهد الادارة العامة.