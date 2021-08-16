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إرادات ملكية بالعكروش والخوالدة وخريسات

الإثنين، 16-08-2021 05:40 م

إرادات ملكية بالعكروش والخوالدة وخريسات

إرادة ملكية سامية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الأستاذ الدكتور مأمون نديم عواد عكروش من عضوية مجلس امناء الجامعة الهاشمية عن فئة ذوي الخبرة والرأي وذلك اعتبارا من تاريخ 9 / 8 / 2021.اضافة اعلان


كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتورة الهام خريسات امينا عاما لوزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية .

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندسة سهام الخوالدة مديرا عاما لمعهد الادارة العامة.

 




 

 


 

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