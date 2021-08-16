إرادات ملكية بالعكروش والخوالدة وخريسات

الوكيل الاخباري -

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صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الأستاذ الدكتور مأمون نديم عواد عكروش من عضوية مجلس امناء الجامعة الهاشمية عن فئة ذوي الخبرة والرأي وذلك اعتبارا من تاريخ 9 / 8 / 2021.كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتورة الهام خريسات امينا عاما لوزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية .كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندسة سهام الخوالدة مديرا عاما لمعهد الادارة العامة.