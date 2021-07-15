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الخميس، 15-07-2021 09:56 م

إرادات ملكية بتعيين المواجدة والعبدالله والبيبي والكايد والخشاشنة والمحاميد

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الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المذكورين تاليا أعضاء في مجلس التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل و على النحو المبين تاليا:

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- معالي الدكتور صلاح محمد المواجدة من القطاع الخاص
. عطوفة الأستاذ الدكتور شتيوي صالح العبدالله من فئة الأكاديميين.
. سعادة السيدة ديمة وليد البيبي من القطاع الخاص.
وذلك استنادا لأحكام البندين (4، 5) من الفقرة (أ) والبندين (۱، ۲) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد محمد عقله حسين خشاشنة أمينا عاما لوزارة البيئة بأدني مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد عبد الفتاح جميل عبدالفتاح الكايد مديراً تنفيذية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بموجب عقد شاملا لجميع العلاوات المقررة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتور جهاد صالح عبد الرحمن المحاميد أمينا عاما لوزارة المياه والري بأدني مربوط الفنية العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

 




 

 


 

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