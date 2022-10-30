إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

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صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022.كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022:1. دولة السيد فيصل عاكف مثقال الفايز2. دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي3. دولة الدكتور عبدالله عبدالكريم حمدان النسور4. دولة الدكتور هاني فوزي عيد الملقي5. معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر6. معالي الدكتور زياد محمد فريز فريز7. معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة8. معالي السيد جمال حديثة علي الخريشة9. معالي السيد عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب10. معالي السيد مفلح حمد المنيزل الرحيمي11. معالي السيد محمد حسن سليمان داودية12. معالي السيد محمد عوده حسن نجادات13. معالي المهندس ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي14. معالي السيد نايف سعود فارس القاضي15. معالي السيد "محمد ناصر" سامي حسن جودة16. معالي الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ بوران17. معالي السيدة سهير عبدالرحمن مصطفى العلي18. معالي الدكتور عاكف أحمد مفلح الزعبي19. معالي السيد أحمد فلاح باير طبيشات20. معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان21. معالي السيد بسام سلامة موسى الحدادين22. معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي23. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني24. معالي المهندس مالك عطاالله علاوي الكباريتي25. معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني26. معالي الدكتور خالد فرحان خليل الكلالدة27. معالي الدكتور لبيب محمد حسن الخضرا28. معالي السيدة خولة إبراهيم نزال العرموطي29. معالي الدكتور أحمد علي عويدي العبادي30. معالي السيد سليم هاني سليم خير31. سعادة الدكتور "مصطفى إبراهيم " بطرس إسحق الحمارنة32. ســــــعادة الــدكتور خالــــــد محمود محمد البكــــــار33. سعادة السيد جميل ثلجي فريح النمري34. سعادة السيد محمود حسين أبو جمعة35. سعادة السيد عيسى حيدر مراد36. سعادة الدكتور جورج حزبون جورج حزبون37. سعادة السيد خالد عاطي أبو العز38. سعادة السيد مازن سميح دروزة39. سعادة الدكتور يوسف موسى سلمان القسوس40. سعادة السيد طلال صيتان مجحم الماضي41. سعادة السيد محمد مسلم سلامة الأزايدة42. سعادة السيدة إحسان زهدي عبد المجيد بركات43. سعادة الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب44. سعادة السيد فاضل محمد عبدالله الحمود45. سعادة السيد "محمد خير" عبدالحميد المحمد عبابنة46. سعادة السيد خير الدين إسماعيل هاكوز47. سعادة السيد جمال سالم فلاح الشوابكة48. سعادة السيد عبدالله عبدالقادر عبدالحافظ المطر49. سعادة السيد أمين علي سلمان القطارنة50. سعادة السيد سمير صابر بينو51. سعادة المهندس خالد رمضان محمد عواد52. سعادة السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة53. سعادة الدكتور إبراهيم محفوظ عطا الله البدور54. سعادة السيد علي عواد حمد السنيد55. سعادة السيد سعود علي السلطان العدوان56. سعادة السيد زهير عبدالقادر حسين أبو فارس57. سعادة الدكتورة عبلة محمد أحمد عماوي58. سعادة الدكتور يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين59. سعادة الدكتورة نجوى عفيف سليم خوري60. سعادة الدكتور إبراهيم يوسف صالح الطراونة61. سعادة الدكتورة ميسون وائل يوسف العتوم62. سعادة المهندس عبدالحكيم محمود سعيد الهندي63. سعادة السيدة آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي64. سعادة السيدة مها ميشيل إلياس البهو65. سعادة السيد محمد أحمد عوده الزواهرةوصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022.