إرادات ملكية بـتعيين النسور والشوابكة وترفيع الحبش

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد زهير عبد الله النسور سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديموقراطية.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد خالد عبدالله الشوابكة سفيراً فوق العادة ومفوضأ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية بيلاروسيا.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع السيدة لارا موسى عبد الحبش الموظفة في الديوان الملكي الهاشمي للسنة العاشرة من الدرجة الأولى - الفئة الثانية اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2021.

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