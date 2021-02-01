إرادات ملكية سامية

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد سامي عاصم غوشة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جورجيا .

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيدة سجا سطام المجالي سفيرا فوق العادة، ومفوضا للمملكة ، لدى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية و رئيسا لبعثة المملكة لدى حلف شمال الأطلسي.

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