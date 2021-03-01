إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الوكيل الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن المعظم وعضوية الذوات المذكورين تالية اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۳/۱:اضافة اعلان
1. معالي السيد أيمن رياض المفلح
۲. عطوفة أمين عام الديوان الملكي الهاشمي
٣. عطوفة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
4. عطوفة أمين عام وزارة الصحة
5. سعادة السيد عيسی حیدر مراد
6. سعادة السيد محمد ناصر" الكيلاني
7. سعادة الدكتورة ميسم عكروش
8. سعادة الدكتور زيد الكيلاني