الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

الخدمات الطبية تفتتح عيادة طبية متنقلة في وادي رم

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

وزير الصحة : السلالة الجديدة هي السائدة في الأردن وتنتشر بسرعة

مجلس إدارة صحيفة الرأي يمدد للمدير العام جهاد الشرع

وزير الصحة يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا في الاردن

الجمارك تحبط تهريب حاوية البسة سعة 40 قدم

تعليق الدوام في تنمية الطفيلة غدا بسبب كورونا

وزارة الصحة: تعيين 2200 موظف في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

الإثنين، 01-03-2021 08:09 م

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

إرادة ملكية سامية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن المعظم وعضوية الذوات المذكورين تالية اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۳/۱:
اضافة اعلان

1. معالي السيد أيمن رياض المفلح

۲. عطوفة أمين عام الديوان الملكي الهاشمي

٣. عطوفة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية

4. عطوفة أمين عام وزارة الصحة

5. سعادة السيد عيسی حیدر مراد

6. سعادة السيد محمد ناصر" الكيلاني

7. سعادة الدكتورة ميسم عكروش

8. سعادة الدكتور زيد الكيلاني

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10201818152738768640996

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1614625609379

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

1614622933054

الخدمات الطبية تفتتح عيادة طبية متنقلة في وادي رم

22021260947361442099

وزير الصحة : السلالة الجديدة هي السائدة في الأردن وتنتشر بسرعة

6

مجلس إدارة صحيفة الرأي يمدد للمدير العام جهاد الشرع

2202117174813467853771

وزير الصحة يكشف أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا في الاردن

أخبار متعلقة
82019289917387526535

شقيق باسم عوض الله في ذمة الله

إرادة ملكية سامية

تعيين وترفيع عدد من القضاة الشرعيين