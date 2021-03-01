إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الوكيل الاخباري -

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صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن المعظم وعضوية الذوات المذكورين تالية اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۳/۱:1. معالي السيد أيمن رياض المفلح۲. عطوفة أمين عام الديوان الملكي الهاشمي٣. عطوفة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية4. عطوفة أمين عام وزارة الصحة5. سعادة السيد عيسی حیدر مراد6. سعادة السيد محمد ناصر" الكيلاني7. سعادة الدكتورة ميسم عكروش8. سعادة الدكتور زيد الكيلاني