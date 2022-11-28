الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 28-11-2022 05:17 م

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - أسماء

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2022، برئاسة معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي، وعضوية كل من:

1- معالي السيد أيمن عبدالكريم حتاحت.

2- سعادة السيد بشر إبراهيم بكر.

3- سعادة الآنسة نور غازي جرار.

4- سعادة السيد ليث مروان القاسم.

5- سعادة المهندس موسى عوني الساكت.

6- سعادة المهندس حسين زيد ملحس.

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