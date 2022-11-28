إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - أسماء

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2022، برئاسة معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي، وعضوية كل من:



1- معالي السيد أيمن عبدالكريم حتاحت.



2- سعادة السيد بشر إبراهيم بكر.



3- سعادة الآنسة نور غازي جرار.



4- سعادة السيد ليث مروان القاسم.



5- سعادة المهندس موسى عوني الساكت.



6- سعادة المهندس حسين زيد ملحس.

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