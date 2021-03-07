إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين معالي المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري

2. يعين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزيرا للثقافة

3. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للنقل

4. يعين معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل

5. يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة

6. يعين معالي الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

7. يعين معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية

8. يعين معالي الدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل

9. يعين معالي المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام

10. يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية

صدر عن قصرنا رغدان العامر في 23 رجب من سنة 1442 هجرية، الموافق السابع من آذار سنة 2021 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر بسمان الزاهر.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7/3/2021:

1. معالي الدكتور أمية صلاح طوقان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

2. معالي السيد محمد حسن سليمان داوودية وزير الزراعة

3. معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي وزير التربية والتعليم

4. معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزير دولة لشؤون الإعلام

5. معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية

6. معالي الدكتور باسم محمد موسى الطويسي وزير الثقافة

7. معالي الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي

8. معالي السيد محمود عواد الخرابشة وزير دولة

9. معالي المهندس مروان حنا سليمان خيطان وزير النقل

10. معالي الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه والري

11. معالي المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي

12. معالي الدكتور معن مرضي القطامين وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار

كما كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، ومعالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر بسمان الزاهر اليوم الأحد، الوزراء المستقيلين، عن شكره على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.



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