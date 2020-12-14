الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يعلن عن اجراءات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة

وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

%13.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

إرادة ملكية بالموافقة على ترفيع عدد من القضاة الشرعيين

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إحالة نائب سابق ونجله إلى القضاء بسبب الحصول على مغانم غير مشروعة

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

الإثنين، 14-12-2020 05:14 م

إرادة ملكية بالموافقة على ترفيع عدد من القضاة الشرعيين

إرادة ملكية سامية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين، بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (33/120/2020) الصادر في 30 تشرين الثاني، والمتضمن ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين إلى مختلف الدرجات، اعتبارا من 31 كانون الأول الجاري.
اضافة اعلان

وفيما يلي أسماء القضاة:

1_ ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سميح سليمان علي الزعبي المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
2_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور زهير محمد محمود القضاة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
3_ترفيع فضيلة الشيخ نواف عبدالسلام حماد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
4_ترفيع فضيلة الشيخ محمد وجيه مصطفى حسن غرايبه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
5_ترفيع فضيلة الشيخ فريوان حامد علي الخوالده القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
6_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور جمال كاسب مفلح الرحامنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
7_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور ايهاب احمد سليمان ابوالهيجاء القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
8_ترفيع فضيلة الشيخ غالب عبدالله عثمان احمد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
9_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور سالم علي خليفه عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
10_ ترفيع فضيلة الشيخ طارق عبدالنبي محمد الدقامسه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
11_ترفيع فضيلة الشيخ محمد سليمان محمد قازان القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
12_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور منصور عبدالله فياض الطوالبه مدير معهد القضاء الشرعي الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
13_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور اشرف يحيى رشيد العمري مدير المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.
14_ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
15_ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
16_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور حسين علي صالح العمري القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
17_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور مفلح محمد مفلح القضاة القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
18_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور محمد "محمدامين" فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
19_ترفيع فضيلة الشيخ مامون محمد عمر ابوسيف القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
20_ترفيع فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
21_ترفيع فضيلة الشيخ سليمان صالح سليمان العسوفي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
22_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
23_ترفيع فضيلة الشيخ بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
24_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
25_ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبدالمجيد محمد اللبابنه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
26_ترفيع فضيلة الشيخ "محمدامين" عواد حسين الزعبي القاضي في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
27_ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور نايل عطاالله ارشيد الدعسان القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
28_ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
29_ترفيع فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
30_ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
31_ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.
32_ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202052188146758386

وزير الصحة يبشر الاردنيين بشأن التعامل مع ازمة كورونا

12202013181135101804642

%13.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

12202014153021548346030

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

12202013131326309283442

إحالة نائب سابق ونجله إلى القضاء بسبب الحصول على مغانم غير مشروعة

1020201714626422309531

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات حكومية جديدة

أخبار متعلقة
إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية