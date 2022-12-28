إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكيَّة السَّامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته لسنة 2022م، الذي أقرَّه مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2022م.



وبموجب النِّظام المعدِّل، أُضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسِّط لاستيراد المشتقَّات النفطيَّة؛ لإعطاء مرونة تسويقيَّة للشَّركات المستوردة من أجل الحصول على أقلِّ الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالميَّة المزوِّد الرَّئيس لمعلومات الطَّاقة وأسعار المشتقَّات النفطيَّة، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النِّظام.

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