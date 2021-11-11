إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام - أسماء

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس ، بترفيع عدد من ضباط مديرية الأمن العام، حيث تم ترفيع الضباط التالية أسماؤهم إلى الرتب التي تلي رتبهم:

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1مقدم هايل سالم احمد جبر

2مقدم ابراهيم محمد سرور القادري

3مقدم محمد عبدربه عبد الحميد المصاروه

4مقدم زهاء الدين راجح هولو

5مقدم ركنمحمد أحمد سعد البياضي

6مقدم ركنعلي عبدالمحسن حمد العبوس

7مقدم ركناحمد علي سودي الجديتاوي

8مقدم ركنزيد محمد عبيد الخوالدة

9مقدم ركنحسين زيد حسن ابو العصام

10مقدم فراس فلاح عبيد ابو السندس

11مقدم ايمن عبدالله سالم المعاني

12مقدم محمد سليمان عبدالكريم خريسات

13مقدم اسامه عيسى موسى الحاج

14مقدم عمران علي يوسف حمايده

15مقدم فؤاد أحمد حسين الجراح

16مقدم بسام محمود رجا الحنيطي

17مقدم نضال عبدالله حسن الهزايمة

18مقدم سامر علي عوض النجار

19مقدم اسامه عبدالقادر عبدالمعطي القصراوي

20مقدم رياض سبع عبدالله الشيخ

21مقدم اسماعيل سليمان محمد المشاقبه

22مقدم سامي ضيف الله مطلق الزبن

23مقدم ايمن مزلوه ارحيل البداينه

24مقدم فواز محمد احمود القطيش

25مقدم مروان ابراهيم يوسف العمري



26مقدم ايمن عبدالرحمن هليل العموش

27مقدم عبدالكريم عاطف عبدالكريم القاضي

28مقدم محمد طلال حمد الحماد

29مقدم احمد محمد محمد عيسى

30مقدم ثائر علي سالم العلي

31مقدم عمر محمد محمود القاسم

32مقدم احمد عزام نهار حموري

33مقدم حسن عواد محمد النعيمي

34مقدم علي محمد منصور دراوشه

35مقدم محمد علي منصور دراوشه

36مقدم اسماعيل حسن محمود الصعوب

37مقدم محمد سليم سلمان اللصاصمه

38مقدم عامر خليف زعل الحمادين





من رتبة رائد الى رتبة مقدم

تالرتبة الاسم

1رائد بكر خالد محمود هياجنه

2رائد تيسير علي عبدالله السوجان

3رائد جهاد فلاح عطا الكعابنه

4رائد حازم منصور عقله العمري

5رائد محمد ياسين عبدالله نمراوي

6رائد مصطفى علي سليمان العربيات

7رائد جودت عبدالله عبدالحفيظ مقدادي

8رائد حسام هايل ممدوح نصيرات

9رائد مازن سليمان خالد جرادات

10رائد حسام عزالدين ذياب المهنا

11رائد زيد عايد محمد المعايطه

12رائد صالح احمد حميد الشخانبه

13رائد احمد مشهور احمد العقيل

14رائد ابراهيم محمد نهار الحديان

15رائد امجد سالم خليفه الحتامله

16رائد حسن محمد حسن الربيع

17رائد هيثم يوسف علي الخريشه

18رائد احمد عبدالقادر عبدالحافظ المطر

19رائد حسن غازي حسن عوده

20رائد محمد منصور محمد الحراحشه

21رائد خالد حسين علي القبه

22رائد زكريا محمد عقاب بني ملحم

23رائد سامر تركي احمد القضاه

24رائد أيمن بدر منصور القاضي

25رائد سلامه فليح سالم الخوالدة

26رائد قاسم احمد محمد الزيود

27رائد فيصل خلف سليمان العجارمه

28رائدانس محمد ابراهيم الدويري

29رائد نائل علي حسن ابو عريشة

30رائد أحمد عبدالقادر سلمان الهباهبه

31رائد محمد محمود بني عطا

32رائد عمر محمد احمد ابوراجوح

33رائد محمود عيسى محمود الشلول

34رائد احمد حكمت دهيمش بني عبدالرحمن

35رائد محمد حسين حسن قعاقعه

36رائد عبدالمنعم خالد محمد ابو الغنم

37رائد قاسم محمد موسى كناكري

38رائد عامر محمود مزعل الهياجنه

39رائد فايز محمد خالد بني موسى

40رائد احمد عبدالكريم سالم الدعجه

41رائد ابراهيم عبد حسن الحياصات

42رائد هادي غازي فارع الربيع

43رائد محمد عبدالمجيد عواد الخرابشه

44رائد أنيس محمد الطلال حمادنه

45رائد احمد عبدالقادر محمد ابو نصير

46رائد محمد صالح نواف ابوعليقه

47رائد موفق احمد سليمان الفالح

48رائد رائد يوسف عمير رواشده

49رائد طارق بسام منصور ريحاني

50رائد رائد عبدالكريم فاضل الخلايله

51رائد معتصم محمد زكي محمد الربابعه

52رائد ماهر عبدالله ذياب الدرايسه

53رائد تيسير فخري فلاح بطاينه

54رائد علي احمد فارع خشاشنه

55رائد محمد احمد ابراهيم عتوم

56رائد عصام فايز سالم الحبانين

57رائد امجد علي عبيدالله القضاة

58رائد داهود محمد عبدالمهدي العجارمه

59رائد زكريا محمود عبدالرحمن الخطيب

60رائد عبدالهادي محمد مصطفى بني حمد

61رائد علي سلامه جربوع المساعيد

62رائد عرب توفيق رفاعي الطوالبه

63رائد طارق عبدالله سليمان الخوالده

64رائد عبدالهادي عبدالحميد عبدالهادي الحساميه

65رائد قاسم خطار صبح الشموط



كما وتم ترفيع عدد آخر من ضباط وضباط صف الأمن العام ، نبارك لهم جميعاً ونسأل الله لهم التوفيق بخدمة الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

