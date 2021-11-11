إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام - أسماء

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس ، بترفيع عدد من ضباط مديرية الأمن العام، حيث تم ترفيع الضباط التالية أسماؤهم إلى الرتب التي تلي رتبهم:
1مقدم هايل سالم احمد جبر
2مقدم ابراهيم محمد سرور القادري
3مقدم محمد عبدربه عبد الحميد المصاروه
4مقدم زهاء الدين راجح هولو
5مقدم ركنمحمد أحمد سعد البياضي
6مقدم ركنعلي عبدالمحسن حمد العبوس
7مقدم ركناحمد علي سودي الجديتاوي
8مقدم ركنزيد محمد عبيد الخوالدة
9مقدم ركنحسين زيد حسن ابو العصام
10مقدم فراس فلاح عبيد ابو السندس
11مقدم ايمن عبدالله سالم المعاني
12مقدم محمد سليمان عبدالكريم خريسات
13مقدم اسامه عيسى موسى الحاج
14مقدم عمران علي يوسف حمايده
15مقدم فؤاد أحمد حسين الجراح
16مقدم بسام محمود رجا الحنيطي
17مقدم نضال عبدالله حسن الهزايمة
18مقدم سامر علي عوض النجار
19مقدم اسامه عبدالقادر عبدالمعطي القصراوي
20مقدم رياض سبع عبدالله الشيخ
21مقدم اسماعيل سليمان محمد المشاقبه
22مقدم سامي ضيف الله مطلق الزبن
23مقدم ايمن مزلوه ارحيل البداينه
24مقدم فواز محمد احمود القطيش
25مقدم مروان ابراهيم يوسف العمري
26مقدم ايمن عبدالرحمن هليل العموش
27مقدم عبدالكريم عاطف عبدالكريم القاضي
28مقدم محمد طلال حمد الحماد
29مقدم احمد محمد محمد عيسى
30مقدم ثائر علي سالم العلي
31مقدم عمر محمد محمود القاسم
32مقدم احمد عزام نهار حموري
33مقدم حسن عواد محمد النعيمي
34مقدم علي محمد منصور دراوشه
35مقدم محمد علي منصور دراوشه
36مقدم اسماعيل حسن محمود الصعوب
37مقدم محمد سليم سلمان اللصاصمه
38مقدم عامر خليف زعل الحمادين
من رتبة رائد الى رتبة مقدم
تالرتبة الاسم
1رائد بكر خالد محمود هياجنه
2رائد تيسير علي عبدالله السوجان
3رائد جهاد فلاح عطا الكعابنه
4رائد حازم منصور عقله العمري
5رائد محمد ياسين عبدالله نمراوي
6رائد مصطفى علي سليمان العربيات
7رائد جودت عبدالله عبدالحفيظ مقدادي
8رائد حسام هايل ممدوح نصيرات
9رائد مازن سليمان خالد جرادات
10رائد حسام عزالدين ذياب المهنا
11رائد زيد عايد محمد المعايطه
12رائد صالح احمد حميد الشخانبه
13رائد احمد مشهور احمد العقيل
14رائد ابراهيم محمد نهار الحديان
15رائد امجد سالم خليفه الحتامله
16رائد حسن محمد حسن الربيع
17رائد هيثم يوسف علي الخريشه
18رائد احمد عبدالقادر عبدالحافظ المطر
19رائد حسن غازي حسن عوده
20رائد محمد منصور محمد الحراحشه
21رائد خالد حسين علي القبه
22رائد زكريا محمد عقاب بني ملحم
23رائد سامر تركي احمد القضاه
24رائد أيمن بدر منصور القاضي
25رائد سلامه فليح سالم الخوالدة
26رائد قاسم احمد محمد الزيود
27رائد فيصل خلف سليمان العجارمه
28رائدانس محمد ابراهيم الدويري
29رائد نائل علي حسن ابو عريشة
30رائد أحمد عبدالقادر سلمان الهباهبه
31رائد محمد محمود بني عطا
32رائد عمر محمد احمد ابوراجوح
33رائد محمود عيسى محمود الشلول
34رائد احمد حكمت دهيمش بني عبدالرحمن
35رائد محمد حسين حسن قعاقعه
36رائد عبدالمنعم خالد محمد ابو الغنم
37رائد قاسم محمد موسى كناكري
38رائد عامر محمود مزعل الهياجنه
39رائد فايز محمد خالد بني موسى
40رائد احمد عبدالكريم سالم الدعجه
41رائد ابراهيم عبد حسن الحياصات
42رائد هادي غازي فارع الربيع
43رائد محمد عبدالمجيد عواد الخرابشه
44رائد أنيس محمد الطلال حمادنه
45رائد احمد عبدالقادر محمد ابو نصير
46رائد محمد صالح نواف ابوعليقه
47رائد موفق احمد سليمان الفالح
48رائد رائد يوسف عمير رواشده
49رائد طارق بسام منصور ريحاني
50رائد رائد عبدالكريم فاضل الخلايله
51رائد معتصم محمد زكي محمد الربابعه
52رائد ماهر عبدالله ذياب الدرايسه
53رائد تيسير فخري فلاح بطاينه
54رائد علي احمد فارع خشاشنه
55رائد محمد احمد ابراهيم عتوم
56رائد عصام فايز سالم الحبانين
57رائد امجد علي عبيدالله القضاة
58رائد داهود محمد عبدالمهدي العجارمه
59رائد زكريا محمود عبدالرحمن الخطيب
60رائد عبدالهادي محمد مصطفى بني حمد
61رائد علي سلامه جربوع المساعيد
62رائد عرب توفيق رفاعي الطوالبه
63رائد طارق عبدالله سليمان الخوالده
64رائد عبدالهادي عبدالحميد عبدالهادي الحساميه
65رائد قاسم خطار صبح الشموط
كما وتم ترفيع عدد آخر من ضباط وضباط صف الأمن العام ، نبارك لهم جميعاً ونسأل الله لهم التوفيق بخدمة الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.