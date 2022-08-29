إرادة ملكية بتعيين 18 محاميًا في الجهاز القضائي

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي المتضمن تعيين 18 أستاذا محاميا قضاة عاملين في عدد من محاكم المملكة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، إن القرار تضمن تعيين 6 قضاة في محاكم الزرقاء وإربد وبني عبيد والكورة الابتدائية في السنة الأولى من الدرجة الخامسة، وتعيين 8 قضاة في السنة الثانية من الدرجة السادسة قضاة للصلح في محاكم العقبة وعمان وإربد وعجلون.



وأضافت أن القرار تضمن تعيين أربعة قضاة في السنة الأولى من الدرجة السادسة، قضاة للصلح في السنة الأولى من الدرجة السادسة قضاة للصلح في محاكم اربد وبني عبيد والكرك الابتدائية.

