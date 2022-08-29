الإثنين 29-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 12:30 م

إرادة ملكية بتعيين 18 محاميًا في الجهاز القضائي

1661765203151


الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي المتضمن تعيين 18 أستاذا محاميا قضاة عاملين في عدد من محاكم المملكة.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، إن القرار تضمن تعيين 6 قضاة في محاكم الزرقاء وإربد وبني عبيد والكورة الابتدائية في السنة الأولى من الدرجة الخامسة، وتعيين 8 قضاة في السنة الثانية من الدرجة السادسة قضاة للصلح في محاكم العقبة وعمان وإربد وعجلون.


وأضافت أن القرار تضمن تعيين أربعة قضاة في السنة الأولى من الدرجة السادسة، قضاة للصلح في السنة الأولى من الدرجة السادسة قضاة للصلح في محاكم اربد وبني عبيد والكرك الابتدائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
8202227135023108347461

قضاة المحاكم استبدلوا 1066 حكماً بالسجن بخدمة المجتمع

91W-9VOz

الشواربة يعلن إنتهاء أعمال البنية التحتية للباص السريع

17_3

تخصيص مليون دينار لترويج الأردن سياحيا خلال كأس العالم

ييييي

حظر النشر في قضية مريضة مستشفى الزرقاء الحكومي

WhatsApp Image 2022-08-03 at 3.01.21 PM

الأوقاف: إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم

2

تجارة الزرقاء تبحث سبل التعاون في المجالات التجارية مع باكستان